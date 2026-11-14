Balrampur News: सनातन संस्कृति और आस्था का केंद्र बनेगा झारखंडी सरोवर

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नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू ने बताया कि लंबे समय तक उपेक्षित रहने के कारण प्राचीन सरोवर की स्थिति बेहद खराब हो गई थी। इसका पानी इतना दूषित हो चुका था कि उसमें उतरना भी स्वास्थ्य के लिए खतरे से खाली नहीं था। अब सरोवर को स्वच्छ बनाने के साथ ही धार्मिक महत्व के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि योजना है कि झारखंडी मंदिर के सरोवर के पानी को इतना स्वच्छ और निर्मल बनाया जाए कि यहां दर्शन-पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालु इसका पवित्र जल लेकर भगवान महादेव का जलाभिषेक कर सकें। मंदिर और सरोवर को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से यहां धार्मिक प्रतीक चिह्न स्थापित किए जा रहे हैं। सरोवर परिसर में कलश और मंदिर के मुख्य द्वार पर त्रिशूल स्थापित किया जा चुका है। आने वाले दिनों में यहां बजरंगबली की गदा, ओम और धनुष-बाण सहित अन्य धार्मिक प्रतीक भी स्थापित किए जाएंगे।इसके अलावा सरोवर में लेजर शो और बोटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इन प्रयासों के जरिए सरोवर को धार्मिक पहचान दिलाने के साथ ही इसे श्रद्धालुओं और नगरवासियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनाने की योजना है।