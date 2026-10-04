फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Swindled 55 lakh under the pretext of investment; also executed a sale deed for 11 bighas of land

Balrampur News: 55 लाख निवेश कराने का झांसा देकर हड़पे, 11 बीघा जमीन का बैनामा भी कराया

Sun, 04 Oct 2026 12:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sun, 04 Oct 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
Swindled 55 lakh under the pretext of investment; also executed a sale deed for 11 bighas of land
बलरामपुर। बीमार पति के इलाज और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जमीन बेचने के बाद एक महिला से ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि ठेकेदारी में साझेदारी कर मुनाफा दिलाने का झांसा देकर महिला से करीब 55 लाख रुपये ले लिए गए। इसके बाद करीब 11 बीघा जमीन का भी बैनामा करा लिया गया। मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
विज्ञापन

मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के सिरसिया खुर्द गांव का है। गांव निवासी ज्योति पांडेय ने शिकायत में बताया कि उनके पति राहुल पांडेय लीवर की बीमारी से पीड़ित हैं। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। पति के इलाज और परिवार की जरूरतों के लिए उन्होंने करीब सात बीघा जमीन 63 लाख रुपये में बेची थी।
विज्ञापन

आरोप है कि जमीन बेचने की जानकारी होने पर जितेंद्र मिश्रा समेत अन्य आरोपियों ने उनसे संपर्क किया। आरोपियों ने ठेकेदारी में साझेदारी कर मुनाफा दिलाने का झांसा दिया। इस पर महिला ने अलग-अलग तारीखों में करीब 55 लाख रुपये निवेश के लिए दे दिए। वर्ष 2021 में अलग-अलग जमीनों को लेकर साझेदारी और बिक्री अनुबंध कराने का भी आरोप है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पीड़िता के मुताबिक, चार फरवरी 2025 को साझेदारी समाप्त करने की बात कहकर उन्हें उपनिबंधक कार्यालय ले जाया गया। आरोप है कि वहां उनकी करीब 11 बीघा जमीन का बैनामा करा लिया गया। जमीन की सरकारी मालियत 77.11 लाख रुपये थी, जबकि दस्तावेज में 11.44 लाख रुपये का भुगतान दर्शाया गया। महिला ने दस्तावेज कूटरचित तरीके से तैयार कराने का भी आरोप लगाया है।

पीड़िता ने पहले अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने जितेंद्र मिश्रा, लक्ष्मीकांत मिश्रा, विजय मिश्रा, आनंद मिश्रा, दिलीप कुमार और वेद प्रकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ अभिषेक सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed