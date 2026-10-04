Balrampur News: छात्रवृत्ति से 2237 विद्यार्थियों को मिलेगी पढ़ाई की उड़ान

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जिले में योजना के तहत पूर्वदशम छात्रवृत्ति के अंतर्गत कक्षा नौ और दस के 1301 तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत कक्षा 11 और 12 के 936 विद्यार्थियों को लाभ मिला। पूर्वदशम श्रेणी में समाज कल्याण विभाग के 291, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 227 और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 783 विद्यार्थी शामिल हैं। वहीं, दशमोत्तर श्रेणी में समाज कल्याण विभाग के 150, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 143 और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 643 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली।जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में प्रदेश सरकार युवाओं और विद्यार्थियों के शैक्षिक एवं कौशल विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने और उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने में मदद कर रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से इन अवसरों का लाभ उठाने और अनुशासन व दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया।डीएम डॉ. विपिन कुमार जैन ने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के साथ ही उन्हें शिक्षा से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्होंने विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति की धनराशि का सदुपयोग शिक्षा पर करने और अपनी प्रतिभा विकसित करने की अपील की। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी राहुल गुप्ता, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यशवंत मौर्या और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजीव यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।