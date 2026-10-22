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Balrampur News: पोलिंग पार्टियां रवाना, मतदान आज

Thu, 22 Oct 2026 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 22 Oct 2026 11:50 PM IST
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Polling parties leave, voting today
बलरामपुर से रवाना होती पोलिंग पार्टियां ।
बलरामपुर। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुईं। 23 अक्तूबर को जिले के 10 बूथों पर मतदान होगा। डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने बताया कि जिले में कुल 982 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 839 पुरुष और 143 महिला मतदाता हैं।
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नगर के एमपीपी इंटर कॉलेज में दो और तुलसीपुर के स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज में एक बूथ बनाया गया है। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत कार्यालय श्रीदत्तगंज, उतरौला, रेहरा बाजार, गैड़ास बुजुर्ग, शिवपुरा (हरैया सतघरवा), गैसड़ी और पचपेड़वा में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान मतपत्र और मतपेटिका के माध्यम से होगा। मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। पोलिंग पार्टियां रात में अपने निर्धारित केंद्रों पर रुकेंगी।
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गोरखपुर भेजी जाएंगी मतपेटिकाएं
मतदान के बाद मतपेटिकाएं कलेक्ट्रेट लाई जाएंगी। यहां से उन्हें गोरखपुर भेजा जाएगा। मतपेटिकाएं जमा कराने के लिए डीएम न्यायालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए गए हैं।
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निगरानी के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात
चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 13 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इनमें बैंक प्रबंधक और कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें विभिन्न मतदान केंद्रों पर निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बलरामपुर से रवाना होती पोलिंग पार्टियां ।

बलरामपुर से रवाना होती पोलिंग पार्टियां ।

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