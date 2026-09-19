Balrampur News: भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसबी ने की पैदल गश्त

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संयुक्त टीम ने सीमावर्ती क्षेत्रों, संवेदनशील स्थानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अवैध तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव व गौ तस्करी, अवैध कटान, अवैध खनन और घुसपैठ जैसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरती गई।पुलिस और एसएसबी के जवानों ने सीमावर्ती गांवों में ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों और संभ्रांत लोगों से संवाद भी किया। उन्हें सीमा क्षेत्र में किसी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने के लिए जागरूक किया गया।पुलिस अधिकारियों ने आमजन से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीमा क्षेत्र में लगातार निगरानी की जा रही है। अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस और एसएसबी की संयुक्त गश्त और चेकिंग आगे भी जारी रहेगी।