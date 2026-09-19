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Balrampur News: भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसबी ने की पैदल गश्त

Sat, 19 Sep 2026 10:43 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sat, 19 Sep 2026 10:43 PM IST
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Police and SSB conducted foot patrols along the India-Nepal border
फोटो-11-बलरामपुर के भारत-नेपाल सीमा पर गश्त करती एसएसबी व पुलिस टीम ।-स्रात : विभाग
बलरामपुर। भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शनिवार को पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त की। पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीमा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग की गई।
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संयुक्त टीम ने सीमावर्ती क्षेत्रों, संवेदनशील स्थानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अवैध तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव व गौ तस्करी, अवैध कटान, अवैध खनन और घुसपैठ जैसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरती गई।
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पुलिस और एसएसबी के जवानों ने सीमावर्ती गांवों में ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों और संभ्रांत लोगों से संवाद भी किया। उन्हें सीमा क्षेत्र में किसी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने के लिए जागरूक किया गया।
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पुलिस अधिकारियों ने आमजन से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीमा क्षेत्र में लगातार निगरानी की जा रही है। अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस और एसएसबी की संयुक्त गश्त और चेकिंग आगे भी जारी रहेगी।
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