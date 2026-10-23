Balrampur News: बहराइच जा रहे किसानों की पिकअप पलटी, एक की मौत

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पुलिस के मुताबिक, सिद्धार्थनगर जिले के ढेबरुआ थाना क्षेत्र के खैरी शीतलपुर गांव के सात ग्रामीण बहराइच जा रहे थे। पिकअप कठेला क्षेत्र के समय कालीथान निवासी अब्दुल्ला चला रहे थे। पिपरा स्थित भारत पेट्रोलियम पंप के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने चालक का वाहन से संतुलन बिगड़ गया और पिकअप सड़क पर पलट गई।हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। एंबुलेंस से सभी को जिला मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने खैरी शीतलपुर निवासी पित्तरे पुत्र मोतीलाल को मृत घोषित कर दिया। अन्य सात घायलों का उपचार शुरू किया गया।सीओ अभिषेक सिंह ने बताया कि घायलों में राम बहादुर, चैतू, हरिनारायण, राम प्रसाद, हरिराम, सत्यनारायण और चालक अब्दुल्ला शामिल हैं। सभी खैरी शीतलपुर गांव के निवासी हैं, जबकि अब्दुल्ला कठेला क्षेत्र के समय कालीथान के रहने वाले हैं। चालक अब्दुल्ला ने बताया कि सड़क पर गड्ढा देखकर उन्होंने ब्रेक लगाया था। इसी दौरान पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप में सवार सभी लोग अपने गांव से बहराइच जा रहे थे। उनका उद्देश्य वहां नदी किनारे जमीन किराये पर लेकर सब्जी की खेती करना था।