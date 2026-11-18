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बलरामपुर-गोंडा मार्ग स्थित महराजगंज के पास एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए बलरामपुर से गोंडा होकर जाने वाली बसों का रूट बदल दिया गया है। बलरामपुर से गोंडा होते हुए अयोध्या जाने वाली बसें अब उतरौला होकर जा रही हैं। वहीं, गोंडा से लखनऊ मार्ग पर जाने वाली बसें महराजगंज बाइपास से होकर निकल रही हैं। इससे यात्रा की दूरी बढ़ने के साथ ही किराया भी बढ़ गया है।बलरामपुर से गोंडा होते हुए अयोध्या जाने वाली बस का किराया पहले 131 रुपये था, जो अब उतरौला होकर जाने पर 152 रुपये हो गया है। इसी तरह बलरामपुर से गोंडा व लखनऊ जाने वाली बसों के किराये में भी 10 से 25 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।बलरामपुर से गोंडा व अयोध्या के बीच इटियाथोक, नवाबगंज, दर्जीकुआं सहित अन्य स्थानों पर जाने वाले यात्रियों को बस की सुविधा नहीं मिल पा रही है। बुधवार को रोडवेज स्टेशन पर खड़े यात्री अशोक चंद्र व मोहित अग्रवाल ने बताया कि उन्हें इटियाथोक जाना है, लेकिन बस रास्ते में ही मुड़ जाएगी। ऐसे में अब उन्हें निजी वाहन से जाना पड़ेगा।वहीं, सुमन व पुष्पलता ने बताया कि उन्हें बलरामपुर से दर्जीकुआं डायट जाना है। पहले बस गोंडा होकर जाती थी, जिससे उन्हें पहुंचने में आसानी होती थी। अब बस उतरौला होकर जा रही है। ऐसे में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।एआरएम गोपीनाथ दीक्षित ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बसों का रूट बदला गया है। दूरी बढ़ने के कारण किराये में भी बढ़ोतरी हुई है।