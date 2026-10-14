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Balrampur News: सितंबर में जारी हुए 50 हजार से अधिक जन्म प्रमाणपत्र

Wed, 14 Oct 2026 10:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 14 Oct 2026 10:59 PM IST
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Over 50,000 birth certificates issued in September
बलरामपुर। जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था और विशेष अभियान के तहत सितंबर में 50 हजार से अधिक प्रमाणपत्र जारी किए गए। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं।
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जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने बताया कि लोग जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण संबंधित उपजिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी की ओर से किया जाता है। ऑनलाइन व्यवस्था से विद्यालयों में प्रवेश, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और अन्य जरूरी कार्यों के लिए जन्म प्रमाणपत्र बनवाने में लोगों को सुविधा मिलेगी। जन्म प्रमाणपत्र के ऑनलाइन आवेदन के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। संवाद
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