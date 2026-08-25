Balrampur News: बलुहा में पसरा मातम, हादसे में उजड़ गया मौलाना शरीफ का परिवार

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मृतक के भतीजे रफी राईनी ने बताया कि उनके चचा मोहम्मद शरीफ करीब 20 वर्षों से श्रावस्ती के भिनगा स्थित नई बाजार में रह रहे थे। वह मदरसा नुरूल उलूम में सरकारी शिक्षक थे। मूलरूप से बलरामपुर के बलुहा के रहने वाले शरीफ ने नौकरी के कारण भिनगा में मकान बनवा लिया था, लेकिन बलुहा स्थित अपने पैतृक मकान पर अक्सर आते-जाते रहते थे। रफी राईनी के अनुसार मंगलवार को मौलाना शरीफ अपनी पत्नी तबस्सुम, बेटे उजेम, बेटियों रुशदा और हुदा के साथ लखनऊ जा रहे थे। मंगलवार को बलुहा स्थित घर पर स्थानीय लोगों ने पहुंचकर शोक जताया।तीन भाइयों में सबसे छोटे थे शरीफमौलाना शरीफ तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। सबसे बड़े भाई हाफिज मोहम्मद समी और दूसरे नंबर पर मोहम्मद शमी हैं। परिवार में हादसे की खबर पहुंचने के बाद से कोहराम मचा हुआ है। रिश्तेदार बाराबंकी पहुंचकर शवों की प्रक्रिया में जुटे हैं। रफी राईनी ने बताया कि चारों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके बाद शव बलरामपुर लाए जाएंगे। परिवार की ओर से बुधवार सुबह करीब 10 बजे बलुहा कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार किए जाने पर विचार किया जा रहा है। अभी परिवार के अन्य लोग बाराबंकी में ही हैं।जिस घर में आते थे, वहीं पहुंचेगा जनाजाबलुहा में शरीफ का मकान आज भी परिवार की यादों से जुड़ा है। नौकरी के कारण भिनगा में रहने के बावजूद वह अक्सर बलरामपुर आते थे। मंगलवार को हादसे की खबर के बाद उनके परिचित और रिश्तेदार घर पहुंचने लगे। जिस परिवार से बच्चों को लखनऊ छोड़ने की तैयारी की खबर आनी थी, वहां अब चार जनाजों के पहुंचने का इंतजार है। परिजनों की सबसे बड़ी चिंता घायल छह वर्षीय हुदा को लेकर है। हादसे में मां, पिता, भाई और बहन को खो चुकी हुदा के स्वस्थ होने के लिए रिश्तेदार और परिचित दुआ कर रहे हैं।