फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Mansi Chauhan triumphs in the solo singing competition

Balrampur News: एकल गायन प्रतियोगिता में मानसी चौहान ने मारी बाजी

Wed, 14 Oct 2026 11:12 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 14 Oct 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
Mansi Chauhan triumphs in the solo singing competition
बलरामपुर। एमएलके महाविद्यालय के सभागार में बुधवार को पाठ्य सहगामी गतिविधियों के तहत एकल गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बीए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा मानसी चौहान ने लता मंगेशकर के गीत ‘तू जहां-जहां चलेगा, मेरा साया साथ होगा’ की मधुर प्रस्तुति देकर प्रथम स्थान हासिल किया।
विज्ञापन


कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय प्रबंध समिति के सचिव कर्नल संजीव कुमार वार्ष्णेय, प्राचार्य प्रो. जेपी पांडेय, मुख्य नियंता प्रो. वीणा सिंह, सांस्कृतिक निदेशक प्रो. रेखा विश्वकर्मा और संयोजक लेफ्टिनेंट डॉ. देवेंद्र कुमार चौहान ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कर्नल वार्ष्णेय ने लोकगीतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए चैती, बिरहा और कजरी को भी प्रतियोगिताओं में शामिल करने का सुझाव दिया।
विज्ञापन


निर्णायक मंडल में शामिल डॉ. अनामिका सिंह, डॉ. स्वदेश भट्ट और विशाल सिंह ने स्वर, स्केल और प्रस्तुति के आधार पर प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया। प्रतियोगिता में एमएससी तृतीय सेमेस्टर के छात्र सौम्य पांडेय ने द्वितीय और बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र मोहम्मद लारेब ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस अवसर पर प्रो. राघवेंद्र सिंह, प्रो. दिनेश मौर्य, डॉ. मानसी पटेल, डॉ. अनुज सिंह, डॉ. एसके त्रिपाठी, डॉ. शकुंतला सिंह, सीमा पांडेय समेत अन्य शिक्षक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed