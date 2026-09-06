फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Leopard terror in Halaura; two goats killed in two days

Balrampur News: हलौरा में तेंदुए का आतंक, दो दिन में दो बकरियां मार डालीं

Sun, 06 Sep 2026 11:16 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sun, 06 Sep 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
Leopard terror in Halaura; two goats killed in two days
फोटो-30-बलरामपुर में लोगों को जागरूक करते वनकर्मी ।-स्रोत : विभाग
जरवा। सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग की तुलसीपुर रेंज के हलौरा गांव में तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। दो अलग-अलग घटनाओं में तेंदुए ने दो बकरियों को मार डाला। लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है।
विज्ञापन


रविवार सुबह करीब 11 बजे गुलाम वारिस का 16 वर्षीय बेटा शाहिद घर के पीछे बकरियां चरा रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए तेंदुए ने एक बकरी पर झपट्टा मार दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ बकरी को छोड़कर गन्ने के खेत की ओर भाग गया। हमले में घायल बकरी ने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया।
विज्ञापन


इससे एक दिन पहले शनिवार शाम करीब चार बजे तेंदुआ जगद के घर में घुस गया और खूंटे से बंधी बकरी को उठाकर ले जाने लगा। परिवार के लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ बकरी को छोड़कर भाग गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं, नियाज अहमद के घर के बाहर कच्ची जमीन पर तेंदुए के पंजों के निशान भी मिले हैं। परिवार के लोगों ने बताया कि रात में हल्की बारिश होने के कारण तेंदुए के आने की आहट नहीं मिल सकी।

ग्रामीणों अब्दुल हमीद, अब्दुल अलीम, अब्दुल अहद, इब्राहिम, निसार अहमद और मास्टर इसरार ने बताया कि तेंदुआ पहले भी दर्जनों बकरियों को अपना शिकार बना चुका है। ग्रामीणों में तेंदुए को लेकर भय बना हुआ है।


रेंजर अमरजीत प्रसाद ने बताया कि वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साथ ही तेंदुआ दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग को सूचना देने की अपील की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed