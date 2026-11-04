Balrampur News: खेत में काम कर रहे दो भाइयों पर सियार का हमला

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जग प्रसाद यादव बुधवार शाम करीब चार बजे परिवार के साथ खेत में धान की करपी इकट्ठा कर रहे थे। इसी दौरान अचानक गन्ने के खेत से निकले सियार ने उनके दोनों बेटों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक, सियार के हमले में दोनों बच्चे लहूलुहान हो गए। परिजनों ने तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर पहुंचाया।सीएचसी अधीक्षक डॉ. सुजीत ने बताया कि दोनों बच्चों का प्राथमिक उपचार करने के साथ ही उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया है। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर है और वे स्वस्थ हैं।जग प्रसाद यादव ने बताया कि धान की कटाई का सीजन चल रहा है। ऐसे में परिवार के सभी सदस्य खेतों में काम करने जाते हैं। सियार के हमले के बाद से बच्चों और ग्रामीणों में डर का माहौल है। लोग खेतों में जाने से कतरा रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से सियार को पकड़ने और क्षेत्र में सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है।सीओ अभय प्रताप मल्ल ने बताया कि वन विभाग से समन्वय स्थापित कर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं।