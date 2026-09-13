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Balrampur News: भारत-नेपाल के व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती, कारोबार बढ़ाने पर चर्चा

Sun, 13 Sep 2026 11:05 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sun, 13 Sep 2026 11:05 PM IST
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India-Nepal trade ties get a boost; discussions held on expanding trade
फोटो-15-नेपाल के देवखुरी में आयोजित व्यापारिक सम्मेलन में मौजूद व्यापारी।-स्रोत: संगठन
तुलसीपुर। भारत और नेपाल के बीच सीमावर्ती व्यापार को नई गति देने की दिशा में रविवार को नेपाल के देवखुरी में आयोजित व्यापारिक सम्मेलन अहम रहा। सम्मेलन में दोनों देशों के व्यापारिक संगठनों ने सीमाई कारोबार को सुगम बनाने, व्यापारियों की समस्याओं के समाधान और आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
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देवखुरी उद्योग वाणिज्य संघ, लमही के शपथ ग्रहण एवं व्यापारिक सम्मेलन में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के श्रावस्ती जिलाध्यक्ष एवं बलरामपुर प्रभारी दीनानाथ गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। प्रतिनिधिमंडल में जिला महामंत्री राजेश रस्तोगी, युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार गुप्ता, नगर मंत्री रवि गुप्ता, मीडिया प्रभारी महेंद्र द्विवेदी के साथ तुलसीपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष रामकुमार कसौधन, उपाध्यक्ष घनश्याम कसौधन, महामंत्री श्याम सुंदर और कोषाध्यक्ष हिमांशु जिंदल शामिल रहे।
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कार्यक्रम में देवखुरी उद्योग वाणिज्य संघ की 13वीं कार्यकारिणी के अध्यक्ष और पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेपाली परंपरा के अनुसार ताज पहनाकर और स्मृति चिह्न भेंट कर भव्य स्वागत किया गया।
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सम्मेलन में दोनों देशों के व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने, व्यापारियों के हितों की सुरक्षा और आपसी समन्वय को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की।


तुलसीपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष रामकुमार कसौधन ने बताया कि नेपाल के व्यापारियों ने भारत को बड़े भाई के समान बताते हुए विश्वास जताया कि व्यापारिक संबंध मजबूत होने से दोनों देशों के सदियों पुराने रोटी-बेटी के रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ होंगे।
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