Balrampur News: वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो 17 और 24 अक्तूबर को बूथ पर पहुंचें

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बलरामपुर। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और अभी तक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है तो अब इसे नजरअंदाज न करें। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 17 और 24 अक्तूबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिले के सभी 1805 मतदान बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 10 से शाम चार बजे तक मौजूद रहेंगे। बीएलओ के पास मतदाता सूची की नवीनतम प्रति और नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 उपलब्ध रहेगा। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने युवाओं, महिलाओं समेत सभी पात्र नागरिकों से अभियान का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जिले में 1805 बीएलओ, 24 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और चार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य कर रहे हैं। पात्र नागरिक निर्धारित तिथियों पर अपने मतदान बूथ पर पहुंचकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।