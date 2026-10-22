Balrampur News: 1235 मामलों में नहीं हो सकी सुनवाई

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ललिया निवासी राजू ने बताया कि वह मुकदमे की सुनवाई के लिए न्यायालय आए थे लेकिन हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली तारीख पर फिर आना पड़ेगा। इससे समय और किराया दोनों खर्च होंगे। महराजगंज निवासी राम नरेश ने कहा कि मुकदमे की पैरवी के लिए जरूरी काम छोड़कर न्यायालय पहुंचे थे। सुनवाई नहीं होने से निराश होकर लौटना पड़ रहा है। अब अगली तारीख पर फिर आने की चिंता है।रमईडीह निवासी कंचन वर्मा ने बताया कि न्यायालय में सुनवाई होने की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण कामकाज प्रभावित रहा। पूरा दिन निकलने के बाद भी काम नहीं हो सका और वापस लौटना पड़ा। उतरौला निवासी सूरज साहू ने कहा कि न्यायालय आने में पूरा दिन निकल गया, लेकिन मुकदमे में सुनवाई नहीं हो सकी। दूर से आने वाले वादकारियों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। विवाद का जल्द समाधान होना चाहिए, ताकि न्यायालयों में कामकाज सामान्य हो सके।वार्ता के लिए प्रशासन तैयार, अधिवक्ता रखें अपना पक्षजिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने जिला बार एसोसिएशन, दि कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन और युवा बार एसोसिएशन को पत्र भेजकर धारा 34 से संबंधित प्रकरण में सार्थक वार्ता के लिए प्रशासन की तत्परता जताई है। उन्होंने पत्र में कहा कि 17 अक्टूबर को ज्ञापन देने की पूर्व सूचना नहीं थी। वह दिव्यांग बच्चों के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होने जा चुके थे। जानकारी मिलने पर अपराह्न तीन बजे ज्ञापन देने का संदेश भिजवाया था।डीएम ने कहा कि 21 अक्टूबर को अधिवक्ताओं से वार्ता के लिए वह अपने कक्ष से बाहर आए थे, लेकिन अधिवक्ता अपना पक्ष रखे बिना लौट गए। प्रशासन उनका पक्ष सुनने और नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए तैयार है।