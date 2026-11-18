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महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. जेपी पांडेय ने कहा कि डिजिटल युग में जीआईएस तकनीक केवल भूगोल विषय तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि योजना निर्माण, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। प्रो. वीणा सिंह ने विद्यार्थियों को अनुशासन के साथ तकनीकी दक्षता विकसित करने के लिए प्रेरित किया। वहीं, पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. एसएन सिंह ने पारंपरिक भूगोल से जीआईएस और रिमोट सेंसिंग तक के विकास पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को शोध और नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया।विभागाध्यक्ष प्रो. रेखा विश्वकर्मा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए जीआईएस तकनीक की उपयोगिता और विद्यार्थियों के लिए इसमें रोजगार की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। डॉ. अनुज सिंह, डॉ. विनीत कुमार और डॉ. धर्मवीर सिंह ने स्थानिक डेटा, उपग्रह तकनीक तथा भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अजहरुद्दीन ने किया।