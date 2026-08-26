Balrampur News: छात्राओं ने जवानों की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 26 Aug 2026 11:56 PM IST
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बलरामपुर। सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों और समाज के बीच आत्मीय संबंध मजबूत करने के उद्देश्य से सशस्त्र सीमा बल की 9वीं वाहिनी परिसर में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। वात्सल्य इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं और शिक्षिकाओं ने वाहिनी पहुंचकर जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। छात्राओं ने देश की सुरक्षा में जुटे जवानों के प्रति सम्मान और आभार जताया।
9वीं वाहिनी के कमांडेंट मनोरंजन कुमार पांडेय ने विद्यार्थियों को रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व की जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा, अनुशासन, नैतिक संस्कार और देशभक्ति के प्रति जागरूक किया। इस दौरान जवानों और विद्यार्थियों के बीच संवाद भी हुआ। इससे दोनों के बीच जुड़ाव और सामाजिक सहभागिता की भावना मजबूत हुई।
विद्यालय की प्रधानाचार्या कृष्णा मिश्रा ने एसएसबी अधिकारियों व जवानों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ सामाजिक समरसता कायम करने में सुरक्षा बलों की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में हेड गर्ल दृष्टि सिंह, डिप्टी हेड गर्ल अंशिका पांडेय, मुस्कान शुक्ला, श्रद्धा शुक्ला, अनुष्का सिंह, शानवी शर्मा, माधवी यादव, नैंसी शुक्ला, हिमांशी मिश्रा, गुंजन शुक्ला, रिद्धिमा गोस्वामी, सिमरन पांडेय, अनन्या सिंह, काव्या मिश्रा, सिमरन सिंह, अंशिका कसौधन, अवंतिका मिश्रा, कलश साहू, पल्लवी गुप्ता, निहारिका तिवारी, शैलजा गुप्ता, शगुन श्रीवास्तव, वैष्णवी जायसवाल, आध्या शुक्ला व श्रद्धा गुप्ता आदि मौजूद रहीं।
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9वीं वाहिनी के कमांडेंट मनोरंजन कुमार पांडेय ने विद्यार्थियों को रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व की जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा, अनुशासन, नैतिक संस्कार और देशभक्ति के प्रति जागरूक किया। इस दौरान जवानों और विद्यार्थियों के बीच संवाद भी हुआ। इससे दोनों के बीच जुड़ाव और सामाजिक सहभागिता की भावना मजबूत हुई।
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विद्यालय की प्रधानाचार्या कृष्णा मिश्रा ने एसएसबी अधिकारियों व जवानों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ सामाजिक समरसता कायम करने में सुरक्षा बलों की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में हेड गर्ल दृष्टि सिंह, डिप्टी हेड गर्ल अंशिका पांडेय, मुस्कान शुक्ला, श्रद्धा शुक्ला, अनुष्का सिंह, शानवी शर्मा, माधवी यादव, नैंसी शुक्ला, हिमांशी मिश्रा, गुंजन शुक्ला, रिद्धिमा गोस्वामी, सिमरन पांडेय, अनन्या सिंह, काव्या मिश्रा, सिमरन सिंह, अंशिका कसौधन, अवंतिका मिश्रा, कलश साहू, पल्लवी गुप्ता, निहारिका तिवारी, शैलजा गुप्ता, शगुन श्रीवास्तव, वैष्णवी जायसवाल, आध्या शुक्ला व श्रद्धा गुप्ता आदि मौजूद रहीं।
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