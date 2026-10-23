Balrampur News: शिक्षकों में दिखा मतदान का उत्साह, 10 बूथों पर 89 प्रतिशत मतदान

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शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के इस चुनाव में जिले के कुल 982 पंजीकृत मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना था। इनमें 839 पुरुष और 143 महिला मतदाता शामिल थे। मतदान के लिए नगर क्षेत्र के एमपीपी इंटर कॉलेज में दो बूथ बनाए गए थे। इसके अलावा तुलसीपुर के स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज और श्रीदत्तगंज, उतरौला, रेहरा बाजार, गैड़ास बुजुर्ग, शिवपुरा (हरैया सतघरवा), गैसड़ी तथा पचपेड़वा के क्षेत्र पंचायत कार्यालयों में मतदान केंद्र बनाए गए थे।शिक्षक हितों की आवाज मजबूत करने के लिए उत्साह से किया मतदानशिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदाताओं ने उत्साह दिखाते हुए मतदान को शिक्षक हितों की रक्षा और समस्याओं को सदन तक पहुंचाने का माध्यम बताया। एमपीपी इंटर कॉलेज में मतदान करने पहुंचे मतदाता अजय कुमार ने कहा कि यह चुनाव शिक्षकों की उम्मीदों और आवाज को मजबूती देने का अवसर है। भगवती प्रसाद ने कहा कि प्रत्येक शिक्षक को अपने मताधिकार का प्रयोग कर शिक्षक हितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अशोक पांडेय ने कहा कि मतदान कर उन्होंने शिक्षक समाज के भविष्य से जुड़ी प्रक्रिया में भागीदारी की है। अजय सिंह पिंकू ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं, अधिकारों और मांगों को मजबूती से उठाने वाला प्रतिनिधि जरूरी है। अवधेश पांडेय ने कहा कि मतदान के जरिए शिक्षक अपने हितों की आवाज बनने वाले प्रतिनिधि के चयन में भूमिका निभाते हैं। सभी मतदाताओं ने शिक्षक हितों को मजबूत करने के लिए मतदान को महत्वपूर्ण बताया।डीएम और एसपी ने तीन मतदान केंद्रों का किया निरीक्षणमतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने विकास खंड श्रीदत्तगंज, विकास खंड उतरौला और एमपीपी इंटर कॉलेज स्थित मतदान केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा प्रबंध और मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।डीएम ने मतदान केंद्रों पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और अन्य संबंधित अधिकारियों से मतदान की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जाए। साथ ही, मतदान केंद्रों पर तैनात कार्मिकों को पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी से अपने दायित्व निभाने को कहा।मतदान केंद्रों पर सक्रिय रहे जनप्रतिनिधिशिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के दौरान जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के नेताओं की सक्रियता भी देखने को मिली। श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण किया। सदर विधायक पल्टूराम एमपीपी इंटर कॉलेज मतदान केंद्र के पास शिविर लगाकर मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा नेता डॉ. अजय सिंह पिंकू, डीपी सिंह और आद्या सिंह भी मौजूद रहे। गैसड़ी विधायक राकेश यादव भी मतदान केंद्र पर मौजूद रहे।सांसद प्रतिनिधि डॉ. सुनील चौधरी ने कहा कि शिक्षक अपने हितों में काम करने वाले जनप्रतिनिधि को मत दे रहे हैं। कांग्रेस नेता पंकज गुप्ता ने भी चुनाव के दौरान अपनी सक्रियता दिखाई।मतपत्र और मतपेटिका से कराया गया मतदानशिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदान मतपत्र और मतपेटिका के माध्यम से कराया गया। मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिले में 13 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए थे। प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जाती रही। मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटिकाओं को कलेक्ट्रेट लाया गया, जहां से उन्हें गोरखपुर भेजने की व्यवस्था की गई।सुबह से दोपहर तक ऐसे बढ़ता गया मतदानसमयमतदान प्रतिशतसुबह 10 बजे25.46 प्रतिशतदोपहर 12 बजे59.98 प्रतिशतदोपहर दो बजे76.27 प्रतिशतमतदान समाप्ति पर89.31 प्रतिशतएक नजर में चुनावकुल पंजीकृत मतदाता: 982पुरुष मतदाता: 839महिला मतदाता: 143कुल मतदान बूथ: 10माइक्रो ऑब्जर्वर: 13मतदान का अंतिम प्रतिशत: 89.31