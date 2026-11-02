फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Devotees thronged the Devipatan temple on the Monday of Kartik

Balrampur News: कार्तिक के सोमवार को देवीपाटन मंदिर में उमड़े श्रद्धालु

Mon, 02 Nov 2026 11:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Mon, 02 Nov 2026 11:45 PM IST
विज्ञापन
Devotees thronged the Devipatan temple on the Monday of Kartik
फोटो-17-बलरामपुर के श​क्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में पूजा अर्चना करते श्रद्धालु ।-संवाद
तुलसीपुर। कार्तिक माह के सोमवार को शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर मां पाटेश्वरी के जयकारों से गूंजता रहा। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर मां के दर्शन-पूजन किए और सुख-समृद्धि की कामना की। विशेष तिथि होने के कारण मंदिर परिसर के साथ ही आसपास की दुकानों पर भी दिनभर चहल-पहल बनी रही।
विज्ञापन


मंदिर के मुख्य पुजारी विशिष्ट नाथ योगी और रामनाथ योगी ने बताया कि कार्तिक माह में देवी उपासना का विशेष महत्व है। इस दौरान मां पाटेश्वरी के दर्शन और पूजन के लिए दूर-दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त पूरी श्रद्धा के साथ मां के दरबार में मत्था टेककर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं।
विज्ञापन


कानपुर से रिश्तेदार के घर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आईं श्रद्धालु सुमन लता ने बताया कि उन्हें पहली बार देवीपाटन मंदिर में दर्शन करने का अवसर मिला। मां के दर्शन कर उन्हें आत्मिक शांति की अनुभूति हुई। स्थानीय श्रद्धालु शिवकुमार यादव ने बताया कि कार्तिक माह में मंदिर आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। इस दौरान पूरे परिसर में भक्तिमय माहौल रहता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मंदिर परिसर में लगे बाजार में भी खूब रौनक रही। पूजा सामग्री, सिंदूर, चुनरी, मां की तस्वीरों, मिट्टी के दीयों और पारंपरिक प्रसाद की दुकानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। बच्चों के खिलौनों की दुकानों पर भी लोगों की आवाजाही बनी रही।


मंदिर की व्यवस्था देख रहे अरुण गुप्ता ने बताया कि कार्तिक माह और विशेष तिथियों पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जरूरी प्रबंध किए गए हैं। दर्शनार्थियों को बिना किसी असुविधा के मां के दर्शन कराने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed