Balrampur News: तीज पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धा, हर हर महादेव से गूंजा शहर

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राप्ती नदी के सिसई घाट पर सुबह से ही कांवड़ियों की भीड़ जुटने लगी। श्रद्धालुओं ने घाट से जल भरकर पैदल राजापुर भरिया जंगल स्थित कल्पेश्वर नाथ महादेव मंदिर का रुख किया। कांवड़ यात्रा के दौरान पूरे मार्ग पर बोलबम और हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। मंदिर पहुंचने के बाद कांवड़ियों और अन्य श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर में सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही।नगर के झारखंडी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महिलाओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर माता पार्वती की पूजा-अर्चना की। रानी तालाब स्थित शिवालय और गन्ना दफ्तर स्थित शिव मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने पूजा की। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। झारखंडी मंदिर और कल्पेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में मेले का भी आयोजन किया गया। पूजा सामग्री, प्रसाद और अन्य सामान की दुकानें सुबह से ही सज गई थीं।सौ साल पुराने मंदिर में उमड़ी भीड़महराजगंज तराई। क्षेत्र के महादेव गोसाई गांव स्थित प्राचीन महादेव मंदिर में भी कजरी तीज पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। भोर से ही कांवड़िए और शिवभक्त जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचने लगे। मंदिर के पुजारी नानबच्चा ने बताया कि यह मंदिर करीब सौ वर्ष पुराना है।कांवड़ियों के लिए नगर पालिका ने की व्यवस्थाकांवड़ यात्रा को देखते हुए नगर पालिका की ओर से सिसई घाट से राजापुर भरिया जंगल तक विशेष व्यवस्थाएं की गईं। यात्रा मार्ग पर साफ-सफाई के साथ चूने का छिड़काव कराया गया। पथ प्रकाश की व्यवस्था के साथ जगह-जगह पेयजल उपलब्ध कराया गया। कांवड़ियों के लिए पानी के टैंकर और शीतल जल की व्यवस्था भी की गई। मंदिरों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारें लगाई गईं।सुरक्षा के लिए तैनात रहा पुलिस बलकांवड़ यात्रा और मंदिरों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस-प्रशासन भी सतर्क रहा। प्रमुख शिव मंदिरों, कांवड़ यात्रा मार्ग और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात किया गया। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने कल्पेश्वर नाथ मंदिर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान नगर में बड़े वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था। इसके लिए पहले ही रूट डायवर्जन लागू किया गया था।