Balrampur News: मां पाटेश्वरी के जयकारों से गूंजा देवीपाटन धाम

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दीपावली के मद्देनजर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े अरुण गुप्ता ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। दीपावली पर विशेष दीप यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।श्रद्धालु गुड्डू यादव और राजीव यादव ने बताया कि मंदिर परिसर में 11 हजार दीप जलाने की परंपरा है। हजारों दीपों की रोशनी से पूरा धाम अलौकिक छटा बिखेरता है। इस परंपरा से स्थानीय कुम्हारों को भी रोजगार मिलता है और उनके घरों में खुशियों का उजाला पहुंचता है।मंदिर के पीठाधीश्वर मिथिलेश नाथ योगी ने श्रद्धालुओं और आमजन को दीपोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि लंका विजय के बाद भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाने वाला दीपावली पर्व अंधकार पर प्रकाश और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। मां पाटेश्वरी के दरबार में दीप प्रज्वलित करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और समर्पण का भाव है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से मंदिर पहुंचकर दीप जलाने और मां का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की।