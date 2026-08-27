Balrampur News: छोटा भीम, डोरेमान और रुद्राक्ष वाली राखियों की डिमांड

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बच्चों के लिए छोटा भीम, डोरेमोन, मोटू-पतलू और लाइट वाली राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हैं। वहीं कुंदन, जरदोजी, रुद्राक्ष और मोतियों से सजी फैंसी राखियों के साथ भैया-भाभी लुंबा राखियों की भी मांग है। राखी व्यवसायी प्रीति गुप्ता और श्याम गुप्ता ने बताया कि इस बार ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उपहार विक्रेता अजय गुप्ता और संजय गुप्ता के अनुसार कस्टमाइज्ड गिफ्ट पैक, फोटो फ्रेम, इलेक्ट्रॉनिक व सजावटी उपहारों की बिक्री भी बढ़ी है।उधर, प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में रक्षाबंधन पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर व्यवस्था से जुड़े अरुण गुप्ता ने बताया कि हजारों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए विशेष भंडारे की तैयारी की गई है। पर्व को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्सव और श्रद्धा का माहौल है।