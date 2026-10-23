Balrampur News: तालाब में उतराता मिला युवक का शव

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शेखरपुर निवासी दीपक मानसिक रूप से अस्वस्थ था। उसके पिता कृष्ण मोहन तिवारी ने बताया कि वह 20 अक्तूबर को घर से लापता हो गया था। काफी तलाश के बाद भी पता नहीं चला तो कोतवाली देहात में सूचना दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी।बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 बजे ग्रामीणों ने पार्वती इंटर कॉलेज के बगल स्थित तालाब में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बाहर निकलवाया और आवश्यक कार्रवाई की। सीओ नगर अभिषेक सिंह ने बताया कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।