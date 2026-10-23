फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Dead body of a youth found floating in a pond

Balrampur News: तालाब में उतराता मिला युवक का शव

Fri, 23 Oct 2026 12:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 23 Oct 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
Dead body of a youth found floating in a pond
बलरामपुर के हरिहरगंज बाजार में घटना स्थल पर जुटी लोगों की भीड़ ।
बलरामपुर। देहात क्षेत्र के शेखरपुर गांव निवासी 23 वर्षीय दीपक कुमार तिवारी का शव बृहस्पतिवार सुबह हरिहरगंज स्थित पार्वती इंटर कॉलेज के बगल तालाब में उतराता मिला। वह 20 अक्तूबर से लापता था। पुलिस ने शव बाहर निकलवाकर पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू की।
विज्ञापन


शेखरपुर निवासी दीपक मानसिक रूप से अस्वस्थ था। उसके पिता कृष्ण मोहन तिवारी ने बताया कि वह 20 अक्तूबर को घर से लापता हो गया था। काफी तलाश के बाद भी पता नहीं चला तो कोतवाली देहात में सूचना दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी।
विज्ञापन


बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 बजे ग्रामीणों ने पार्वती इंटर कॉलेज के बगल स्थित तालाब में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बाहर निकलवाया और आवश्यक कार्रवाई की। सीओ नगर अभिषेक सिंह ने बताया कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed