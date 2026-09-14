Balrampur News: अगले एक हफ्ते तक रोज चार से सात घंटे की बिजली कटौती

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अधिशासी अभियंता पवन कुमार राय ने बताया कि 15 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक 11 केवी सिविल लाइन फीडर बंद रहेगा। इससे नीलकोठी, अचलापुर, विकासखंड, बलरामपुर कार्यालय, दीक्षित कॉलोनी, माया होटल, सरयू नहर कॉलोनी, पीडब्ल्यूडी कार्यालय, टीवी टावर और स्टेडियम क्षेत्र प्रभावित होंगे। दोपहर दो से शाम पांच बजे तक एसएसबी फीडर बंद रहेगा, जिससे नौवीं बटालियन और एसएसबी कैंपस की आपूर्ति प्रभावित होगी।16 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक विशुनापुर फीडर तथा 33 केवी कोर्ट फीडर बंद रहेगा। इससे विशुनापुर, रोडवेज, काशीराम आवास, झारखंडी मंदिर, विश्वविद्यालय परिसर और न्यायालय परिसर की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। 17 सितंबर को दोपहर दो से शाम पांच बजे तक विशुनापुर फीडर बंद रहेगा। 21 सितंबर तक अन्य फीडरों पर भी निर्धारित समय में कटौती की जाएगी।