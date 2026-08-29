Balrampur News: थाने में अब फरियादियों को मिलेगी शिकायत की रिसीविंग

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नई व्यवस्था के तहत थाने पहुंचने पर फरियादी सबसे पहले विशेष डेस्क पर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। उपनिरीक्षक उनकी पूरी बात सुनने के साथ ही प्रकरण की प्रकृति और गंभीरता को समझेंगे। इसके बाद मामले की जांच के लिए संबंधित विवेचक का निर्धारण किया जाएगा। शिकायतकर्ता को इसकी रिसीविंग भी दी जाएगी। इससे शिकायत सही अधिकारी तक पहुंचाने में आसानी होगी और फरियादी को अपनी समस्या लेकर इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। फरियादियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। विशेष डेस्क से शिकायतों की प्रारंभिक सुनवाई और उन्हें संबंधित विवेचक तक पहुंचाने की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होगी। इससे शिकायत निस्तारण में पारदर्शिता बढ़ने के साथ आमजन का पुलिस पर भरोसा भी मजबूत होगा।