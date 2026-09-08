Balrampur News: एफएलएन प्रशिक्षण में निखरेंगे बच्चों के भाषा-गणित कौशल
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 08 Sep 2026 10:49 PM IST
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हरैया सतघरवा। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर बुनियादी भाषा एवं गणित कौशल विकास (एफएलएन) आधारित पांच दिवसीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के तीसरे बैच का शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधियों से परिचित कराना है, जिनसे प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा और गणित की बुनियादी समझ बेहतर ढंग से विकसित हो सके।
नोडल एआरपी निर्मल कुमार द्विवेदी ने बताया कि तीसरे बैच में 55-55 शिक्षकों के दो प्रशिक्षण कक्षों में कुल 110 शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों की समझ के अनुरूप भाषा और गणित के कौशल विकसित करने के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। शिक्षकों को गतिविधि आधारित एवं प्रभावी शिक्षण विधियों से परिचित कराया जा रहा है, ताकि बच्चे विषयों को आसानी से समझ सकें और उनकी सीखने की क्षमता मजबूत हो।
खंड शिक्षा अधिकारी शमशेर सिंह राणा ने कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों की बुनियादी भाषा और गणितीय दक्षताओं को मजबूत करना है। इसके लिए शिक्षकों को कक्षा में बच्चों की सहभागिता बढ़ाने, उनकी समझ के स्तर के अनुसार शिक्षण कराने तथा सरल गतिविधियों के माध्यम से विषयों को समझाने के तरीके बताए जा रहे हैं।
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इस अवसर पर एआरपी उमाशंकर गुप्ता, डॉ. सुबोध श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार, पवन शुक्ला, सच्चिदानंद, सचेंद्र तिवारी, माधुरी सिंह, कविता, नेहा शुक्ला, सौम्या पांडेय, आनंद पांडेय व अंजली आदि मौजूद रहे।
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नोडल एआरपी निर्मल कुमार द्विवेदी ने बताया कि तीसरे बैच में 55-55 शिक्षकों के दो प्रशिक्षण कक्षों में कुल 110 शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों की समझ के अनुरूप भाषा और गणित के कौशल विकसित करने के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। शिक्षकों को गतिविधि आधारित एवं प्रभावी शिक्षण विधियों से परिचित कराया जा रहा है, ताकि बच्चे विषयों को आसानी से समझ सकें और उनकी सीखने की क्षमता मजबूत हो।
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खंड शिक्षा अधिकारी शमशेर सिंह राणा ने कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों की बुनियादी भाषा और गणितीय दक्षताओं को मजबूत करना है। इसके लिए शिक्षकों को कक्षा में बच्चों की सहभागिता बढ़ाने, उनकी समझ के स्तर के अनुसार शिक्षण कराने तथा सरल गतिविधियों के माध्यम से विषयों को समझाने के तरीके बताए जा रहे हैं।
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इस अवसर पर एआरपी उमाशंकर गुप्ता, डॉ. सुबोध श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार, पवन शुक्ला, सच्चिदानंद, सचेंद्र तिवारी, माधुरी सिंह, कविता, नेहा शुक्ला, सौम्या पांडेय, आनंद पांडेय व अंजली आदि मौजूद रहे।