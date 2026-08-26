Balrampur News: बच्चों को दी पॉक्सो एक्ट की जानकारी

विज्ञापन

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के विधिक सहायता केंद्र और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मंगलवार को लखनऊ पब्लिक स्कूल में पॉक्सो अधिनियम, 2012 पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। अनुष्का सिंह ने पॉक्सो अधिनियम का परिचय दिया और बच्चों को गुड टच व बैड टच समझाया। निशांत सिंह ने गलत घटना होने पर माता-पिता या शिक्षकों को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने चिकित्सकीय परीक्षण और कानूनी सहायता की जानकारी भी दी। आतिफा जहांगीर ने शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और विद्यालय व समाज की जिम्मेदारी बताई। निमिता गर्ग ने प्रश्नोत्तर सत्र का संयोजन किया। यह कार्यक्रम अधिष्ठाता आरके वर्मा और अध्यक्ष अभिषेक कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।