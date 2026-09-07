Balrampur News: बस स्टेशन पर अव्यवस्था की मार, यात्री परेशान

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दृश्य एक - रोडवेज डिपो के प्रतीक्षालय के सामने जलभराव व गंदगी फैली थी। प्रतीक्षालय में बैठे यात्री महेश व कल्लू ने बताया कि कर्मचारियों ने प्रतीक्षालय में बाइक खड़ी कर दी हैं, यहां बैठने लायक नहीं है। इसी तरह प्रतीक्षालय के बाहर व कार्यशाला में भी जलभराव दिखा। कर्मचारियों का कहना है कि जलनिकासी की व्यवस्था न होने के कारण बारिश के बाद जलभराव व कीचड़ की समस्या कई दिनों तक बनी रहती है।बस में मिले पुराने अग्निशमन यंत्रडिपो परिसर में खड़ी बसों में पुराने व जंग लगे अग्निशमन यंत्र रखे मिले। आपातस्थिति में अग्निशमन यंत्र काम भी करेंगे यह बताने वाला कोई नहीं है। कई बसों में सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए सीओटू सिलिंडर रख दिए गए हैं। सिलिंडर की स्थिति देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है।डिजिटल भुगतान न लेने से यात्री हुए परेशानडिपो की बसों में कई परिचालक यात्रियों से डिजिटल रूप से टिकट का किराया नहीं लेते हैं। ऐसे में टिकट के लिए कैश की दिक्कत यात्रियों के सामने आती है। डिपो में खड़े वसीम, मनोज व संतोष ने बताया कि वह लोग बहराइच से आ रहे हैं। यूपीआई से किराया का पैसा दे रहे थे, लेकिन परिचालक ने मना कर दिया।इस महीने नीलाम होगी 12 बसेंबलरामपुर डिपो में इस समय 83 बसों का संचालन किया जा रहा है। 16 लाख किलोमीटर का सफर पूरा करने वाली 12 बसों का संचालन इस महीने बंद कर दिया जाएगा। पुरानी बसों काे नीलाम किया जाएगा। 12 बसें हटने के बाद डिपो में 71 बसें बचेंगी। इसके अलावा आठ अनुबंधित बसें संचालित हैं।यूपीआई से लेनदेन करने में काफी समय लगता है। समय बचाने के लिए लोकल रूट की बसों में परिचालक कैश को प्राथमिकता देते हैं। अग्निशमन यंत्र की समय-समय पर जांच कराई जाती है।- गोपीनाथ दीक्षित, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बलरामपुर डिपो