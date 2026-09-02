Balrampur News: दंपती की रहस्यमय मौत का कॉल डिटेल और वीडियो से खुलेगा राज
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 02 Sep 2026 10:51 PM IST
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बलरामपुर। बासूपुर के पुरवा पिरगेंडास में सोमवार को हुई दंपती की रहस्यमय मौत का राज दूसरे दिन भी नहीं खुल सका। मनोज कुमार और उनकी पत्नी मंजू देवी घर के कमरे में मृत मिले थे। कमरा भीतर से बंद होने के कारण पुलिस घटना की परिस्थितियों की बारीकी से जांच कर रही है। हालांकि, अभी तक मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।
परिजनों के अनुसार मनोज जुलाई में परदेश से घर आया था। इसके बाद करीब दो माह में पति-पत्नी के बीच किसी तरह के विवाद या मनमुटाव की जानकारी नहीं मिली। परिवार के लोग ऑनलाइन गेमिंग की लत या कर्ज के दबाव की चर्चाओं को भी खारिज कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि घटना से पहले दंपती ने मोबाइल से एक संयुक्त वीडियो बनाया था। परिवार इसे सामने लाने की मांग कर रहा है। पुलिस ने मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कॉल डिटेल और वीडियो से घटना से पहले की परिस्थितियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। दंपती के तीन और पांच वर्ष के दो बच्चे हैं। घटना के बाद परिवार में मातम है और हर कोई मौत की वजह जानना चाहता है।
थानाध्यक्ष सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि फोरेंसिक, पोस्टमार्टम और मोबाइल की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि बिसरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेजा गया है। मोबाइल की तकनीकी जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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परिजनों के अनुसार मनोज जुलाई में परदेश से घर आया था। इसके बाद करीब दो माह में पति-पत्नी के बीच किसी तरह के विवाद या मनमुटाव की जानकारी नहीं मिली। परिवार के लोग ऑनलाइन गेमिंग की लत या कर्ज के दबाव की चर्चाओं को भी खारिज कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि घटना से पहले दंपती ने मोबाइल से एक संयुक्त वीडियो बनाया था। परिवार इसे सामने लाने की मांग कर रहा है। पुलिस ने मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कॉल डिटेल और वीडियो से घटना से पहले की परिस्थितियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। दंपती के तीन और पांच वर्ष के दो बच्चे हैं। घटना के बाद परिवार में मातम है और हर कोई मौत की वजह जानना चाहता है।
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थानाध्यक्ष सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि फोरेंसिक, पोस्टमार्टम और मोबाइल की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि बिसरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेजा गया है। मोबाइल की तकनीकी जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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