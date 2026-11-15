Balrampur News: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की गिरफ्तारी का इंतजार

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पीड़िता के अनुसार, करीब दो माह पहले उसे अधिक मजदूरी दिलाने का लालच देकर पुणे ले जाया गया था। वहां उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। पति और बच्चों के पास लौटने की बात कहने पर उसकी पिटाई की गई और गाली-गलौज की गई। महिला का आरोप है कि बाद में अन्य लोगों को बुलाकर उसे बंधक बना लिया गया।महिला ने बताया कि वह मौका पाकर पुणे से भाग निकली, लेकिन आरोपियों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसे अलग-अलग शहरों में रिश्तेदारों के यहां रखा गया। किसी तरह लखनऊ पहुंचने के बाद उसे सादुल्लाह नगर होते हुए आरोपी के घर ले जाया गया, जहां दो दिन तक बंधक बनाकर रखने का आरोप है। एक दिन तड़के मौका पाकर वह वहां से भाग निकली और अपने पति के पास पहुंचकर पूरी घटना बताई।प्रभारी निरीक्षक अनिल दीक्षित ने बताया कि महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। वहीं, सीओ उतरौला डॉ. जितेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।