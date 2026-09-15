फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Advised children to attend school regularly and study diligently

Balrampur News: बच्चों को नियमित स्कूल आने और मन लगाकर पढ़ने की दी सीख

Tue, 15 Sep 2026 10:46 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 15 Sep 2026 10:46 PM IST
विज्ञापन
Advised children to attend school regularly and study diligently
फोटो-36-बलरामपुर के कंपोजिट विद्यालय धुसाह में बच्चों को बिस्कुट देते प्रभारी मंत्री ।-स्रोत : 
बलरामपुर। खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने मंगलवार को पीएमश्री कंपोजिट विद्यालय धुसाह का निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं में पहुंचकर बच्चों से संवाद किया और उनके शैक्षिक स्तर की जानकारी ली। कक्षा एक, दो और पांच के विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम व सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे। साथ ही बच्चों से किताब पढ़वाकर उनके पठन कौशल को परखा।
विज्ञापन


बच्चों के उत्साहपूर्वक जवाब देने पर मंत्री ने उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय आएं और मन लगाकर पढ़ाई करें। पढ़ाई के साथ शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रतिदिन कम से कम एक घंटा खेलना भी जरूरी है। उन्होंने बच्चों को अनुशासन, स्वच्छता और अच्छी आदतों को दिनचर्या में शामिल करने की सीख दी।
विज्ञापन


मंत्री ने शिक्षकों से कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ उनमें अनुशासन, स्वच्छता, समयबद्धता और सकारात्मक सोच विकसित करें। उन्होंने विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था और उसकी गुणवत्ता की भी जानकारी ली।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद उन्होंने परिसर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। केंद्र पर बच्चों और महिलाओं को मिल रही सेवाओं तथा पोषण संबंधी गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान गर्भवती महिला की गोद भराई और बच्चे का अन्नप्राशन कराया। उन्होंने बच्चों के बेहतर पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की अपील की।


इस अवसर पर विधायक उतरौला राम प्रताप वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिंह बैस, सीडीओ हिमांशु गुप्ता, बीएसए विकास चंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed