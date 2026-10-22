फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Action will be taken in case of recovery in the name of delivery

Balrampur News: प्रसव के नाम पर वसूली के मामले में होगी कार्रवाई

Thu, 22 Oct 2026 11:15 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 22 Oct 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
Action will be taken in case of recovery in the name of delivery
बलरामपुर। जिला महिला अस्पताल में प्रसव के नाम पर वसूली करने वाली स्टाफ नर्स नीलम तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विभागीय जांच के साथ ही उनके खिलाफ महानिदेशक स्वास्थ्य को पत्र लिखा जाएगा। सीएमओ डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने कार्रवाई की बात कही है।
विज्ञापन


बीते दिनों अस्पताल में प्रसव के नाम पर पैसे लेने का मामला सामने आया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 500-500 रुपये के छह नोट एक महिला को देते हुए दिखाए गए थे। आरोप है कि यह रकम प्रसव के लिए ली गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद विभागीय जांच शुरू हुई और बृहस्पतिवार को सीएमओ ने स्टाफ नर्स से पूछताछ की।
विज्ञापन


वायरल वीडियो की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम बनाई गई है। एसीएमओ डॉ. बीपी सिंह, सीएमएस डॉ. राजकुमार वर्मा और जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता विनोद त्रिपाठी इसकी जांच कर रहे हैं। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed