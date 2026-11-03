Balrampur News: सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल हुए 2446 परीक्षार्थी

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महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. जेपी पांडेय के दिशा-निर्देशन में दो दिवसीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में कुल 2510 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। प्राचार्य ने बताया कि आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का आकलन करना है। परीक्षा के माध्यम से मिलने वाले फीडबैक से छात्र-छात्राओं को अपनी कमियों को पहचानने और उनमें सुधार करने का अवसर मिलता है। इससे विद्यार्थियों की तैयारी बेहतर होती है और मुख्य परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलती है।परीक्षा प्रभारी लवकुश पांडेय ने बताया कि प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की गई। इसमें संस्कृत, उर्दू, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, बीकॉम, बीबीए और बीसीए के परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर एक बजे से तीन बजे तक हुई। इसमें समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और रसायन विज्ञान विषयों की परीक्षा कराई गई।सह परीक्षा प्रभारी डॉ. सुनील कुमार शुक्ल ने बताया कि दोनों पालियों में कुल 2446 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 64 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि चार नवंबर को भी दो पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी।