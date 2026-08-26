Balrampur News: 60 वर्ष आयु की 1.10 लाख महिलाएं कर सकेंगी मुफ्त यात्रा

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डीएम ने कहा कि रक्षाबंधन से दो दिन पहले प्रदेश सरकार ने महिलाओं को यह सौगात दी है। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इसके लिए आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे आयु प्रमाणित करने वाले दस्तावेज दिखाने होंगे। कार्यक्रम में परिवहन निगम की ओर से करीब 500 महिलाओं को साड़ी और मिठाई का पैकेट वितरित किया गया।परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक गोपीनाथ दीक्षित ने बताया कि चालक-परिचालकों को योजना के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई है। किसी तरह की असुविधा होने पर यात्री पूछताछ केंद्र से जानकारी ले सकती हैं। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू, बलरामपुर डिपो की वरिष्ठ प्रभारी तरन्नुम और डीडीओ कमलेश सोनी समेत अन्य मौजूद रहे।महिलाओं ने जताई खुशीसिविल लाइंस निवासी कांती ने कहा कि बुजुर्ग महिलाओं के लिए यह बड़ी सुविधा है। इसका सबसे अधिक लाभ कमजोर वर्ग की महिलाओं को मिलेगा। यशोदा ने बताया कि बस का किराया अधिक होने के कारण वह ट्रेन से यात्रा करती थीं, लेकिन भीड़ के कारण परेशानी होती थी। अब बस से भी मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।तीन दिन बहनों को बिना टिकट यात्रारक्षाबंधन पर बहनों को भी रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। एआरएम गोपीनाथ दीक्षित ने बताया कि 27 अगस्त सुबह छह बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक बहनें बिना टिकट यात्रा कर सकेंगी। इसके लिए बलरामपुर डिपो ने विशेष इंतजाम किए हैं। लखनऊ-कानपुर मार्ग पर बसों की संख्या बढ़ाई गई है। लोकल रूटों पर भी बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को आवागमन में परेशानी न हो।