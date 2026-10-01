Ballia News: इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद किशोरी को लेकर युवक भागा

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बलिया। सुखपुरा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती के बाद 16 वर्षीय किशोरी को युवक द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया है। किशोरी के पिता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। थानाध्यक्ष रत्नेश दुबे ने बताया कि किशोरी की इंस्टाग्राम के जरिए बिहार के बक्सर निवासी कल्लू गिरी से बातचीत होती थी। 23 जुलाई को फोन पर बातचीत के करीब दो घंटे बाद परिजन दवा लेने घर से बाहर गए। इसी दौरान युवक किशोरी को लेकर चला गया। परिजनों ने युवक की पहचान और मोबाइल नंबर पुलिस को दिया है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी की तलाश की जा रही है।