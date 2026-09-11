फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Youth discover the mantra of self-employment at the Entrepreneur Launchpad.

Ballia News: उद्यमी लॉन्चपैड में युवाओं को मिला स्वरोजगार का मंत्र

Fri, 11 Sep 2026 11:51 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
Youth discover the mantra of self-employment at the Entrepreneur Launchpad.
विकास भवन सभागार में उद्यमी लॉन्चपैड के तहत सीएम युवा क्षमता संवर्धन कार्यशाला को संबो​धित करते
बलिया। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को विकास भवन सभागार में उद्यमी लॉन्चपैड के तहत सीएम युवा क्षमता संवर्धन कार्यशाला आयोजित हुई।
विज्ञापन

मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में 300 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम दो पालियों में हुआ। पहली पाली में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा), मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) और एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों और विशेषज्ञों ने युवाओं को पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाई। युवाओं से अपना उद्यम स्थापित कर रोजगार के अवसर पैदा करने का आह्वान किया गया।
विज्ञापन

दूसरी पाली में बैंक अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान की जानकारी दी गई। सीएम युवा पोर्टल के संचालन की जानकारी भी दी गई। सीडीओ आलोक कुमार ने कहा कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण लेकर युवा सफल उद्योग स्थापित कर सकते हैं। इससे रोजगार बढ़ने के साथ जिले के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

उपायुक्त उद्योग रोशन अम्बेडकर ने बताया कि सीएम युवा योजना के क्रियान्वयन में बलिया प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने पात्र युवाओं को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराने और जिले को प्रथम स्थान पर पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यशाला में अधिकारियों, बैंक प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने युवाओं की समस्याओं पर संवाद किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed