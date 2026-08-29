Ballia News: 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस के समझाने पर उतरा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार कठहीं निवासी कृष्णा राम उर्फ निरहू (23) पुत्र मुन्ना राम शुक्रवार शाम करीब पांच बजे अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक को इतनी ऊंचाई पर देख ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर युवक को समझाने तथा सुरक्षित नीचे उतरने का प्रयास शुरू किया।करीब आधे घंटे तक चले समझाने-बुझाने के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतर आया। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों के अनुसार युवक शराब के नशे में था। हालांकि उसके टावर पर चढ़ने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है।घटना के बाद गांव में काफी देर तक इसकी चर्चा होती रही। थानाध्यक्ष राजू कुमार राय ने बताया कि युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया था, जिसे समझाकर सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।