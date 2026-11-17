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प्रतियोगिता का सबसे आकर्षक मुकाबला बलिया के डब्लू पहलवान और बिहार के राका पहलवान के बीच हुआ। इसमें डब्लू पहलवान ने शानदार बाकुड़िया दांव लगाकर राका पहलवान को चित कर दिया। इस जीत पर दर्शकों ने तालियों के साथ पहलवान का उत्साहवर्धन किया।दंगल के अन्य मुकाबलों में बलिया के सर्वेंद्र पहलवान ने चितबड़ागांव के अंगद पहलवान को पटखनी दी। वहीं, पूर्व जिला केसरी राहुल पहलवान और जौनपुर के पूर्व जिला केसरी गया पहलवान के बीच कांटे की टक्कर हुई, लेकिन मुकाबला बराबरी पर छूटा।जौनपुर के भोलू पहलवान और बलिया के बलिराम पहलवान के बीच भी जोरदार भिड़ंत हुई, जिसका परिणाम बराबरी पर रहा। इसी क्रम में अलावलपुर के प्रवीण पहलवान ने खटनी के सागर पहलवान को शिकस्त दी। वहीं, बलिया के आजाद पहलवान ने चितबड़ागांव के छोटू पहलवान को धोबियापाट दांव लगाकर चित कर दिया। विभिन्न मुकाबलों के दौरान अखाड़े के चारों ओर दर्शकों की भारी भीड़ जुटी रही।