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दोकटी थाना क्षेत्र के सुकरौली गांव में नरहरि बाबा इंटर कॉलेज के समीप छठ पूजा के लिए सजावट, लाइट और टेंट लगाए गए थे। सोमवार की सुबह किसी तरह टेंट के लोहे के पाइप में बिजली का करंट उतर आया। गांव निवासी राजेश यादव का बेटा अभिषेक इसी दौरान करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। अचानक हुए हादसे से घाट पर अफरा-तफरी मच गई।परिजन और ग्रामीण उसे सीएचसी सोनबरसा लेकर पहुंचे। पिता और परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में चिकित्सक मौजूद नहीं थे। उनका कहना था कि समय पर इलाज मिल जाता तो शायद अभिषेक की जान बच सकती थी। दोकटी थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि करंट लगने से युवक की मौत की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है।पर्व की खुशियां मनाने गांव आई मां को मिल गया जीवन का सबसे बड़ा दर्द -जयप्रकाश नगर (बलिया)। वर्षों से परदेश में छठी मैया की आराधना करने वाली गुड़िया देवी (47)इस बार बड़े अरमान लेकर कोलकाता से अपने गांव सुकरौली लौटी थीं। मन में एक ही इच्छा थी कि इस बार गांव में परिवार के साथ छठ महापर्व मनाएंगी। घर में तैयारियां थीं, घाट पर रौनक थी और परिवार के बीच खुशियां थीं। लेकिन किसे पता था कि जिस छठ पर्व को यादगार बनाने के लिए मां गांव लौटी हैं, वही पर्व उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा।राजेश यादव ने बताया कि अभिषेक तीन भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। परिवार का दुलारा होने के कारण सभी उससे बेहद लगाव रखते थे। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां गुड़िया देवी बदहवास हो गईं। वह बार-बार बेसुध हो जा रही थीं। परिवार के लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस आंगन में छठ की खुशियां मनाने की तैयारी थी, वहां बेटे की मौत के बाद मातम पसरा था। घर से बिलखने और चीत्कार की आवाजें आ रही थीं। घटना के बाद पूरे सुकरौली गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जिस घाट पर सूर्यदेव को अर्घ्य देने की तैयारी चल रही थी, वहां सन्नाटा छा गया। हादसे ने छठ घाटों पर बिजली और टेंट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।