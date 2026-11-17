विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

महावीर घाट निवासी शकुंतला तीन दिनों से छठ का व्रत रख रही थीं। कमजोरी महसूस होने पर परिजन उनका हाथ पकड़कर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं, कदम चौराहा निवासी कुसुम देवी को तेज सिरदर्द की शिकायत थी। आनंद नगर निवासी स्वीटी ने पहली बार छठ का व्रत रखा था। व्रत के दौरान ठंड लगने से वह कांपने लगी थीं। अस्पताल में चिकित्सकों ने सभी की जांच कर प्राथमिक उपचार किया और जरूरी सावधानियां बताते हुए घर भेज दिया। रविवार को छठ महापर्व के कारण जिला अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों की संख्या भी सामान्य दिनों की अपेक्षा कम रही। आम दिनों में आने वाले मरीजों की तुलना में करीब आधे यानी 80 मरीज ही उपचार के लिए पहुंचे।प्रदूषण और ठंड से सांस के मरीजों की बढ़ी परेशानी-दीपावली और छठ पर हुई आतिशबाजी के बाद हवा में प्रदूषक तत्वों का असर बना हुआ है। एक्यूआई 130 के पार पहुंचने से लोगों को गले में खराश, छींक और सांस लेने में परेशानी जैसी शिकायतें हो रही हैं। अस्थमा और हृदय रोगियों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। चिकित्सकों ने बुजुर्गों और सांस के मरीजों को सुबह-शाम ठंड में बाहर निकलने से बचने तथा प्रदूषण अधिक होने पर खुले में व्यायाम नहीं करने की सलाह दी है। वहीं, व्रत रखने वाली महिलाओं को पर्याप्त आराम करने, संतुलित खानपान अपनाने और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देने की सलाह दी गई है।मौसम में बदलाव सेहत के लिए नुकसानदायक : सीएमएस-जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि मौसम में बदलाव का शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, वे इसकी चपेट में जल्दी आ सकते हैं। उन्होंने लोगों को सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनने और मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने की सलाह दी। साथ ही शाम को गर्म पानी की भाप लेने को भी लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में दवाएं और जांच की सुविधा निशुल्क उपलब्ध है।