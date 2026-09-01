फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Women observed the Ganesh Chaturthi fast for the long life of their sons.

Ballia News: पुत्र की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने रखा गणेश चतुर्थी व्रत

Tue, 01 Sep 2026 01:09 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
Women observed the Ganesh Chaturthi fast for the long life of their sons.
नगर के बाबा बालेश्वर मंदिर परिसर में गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनती व्रती महिलाएं।संवाद
बलिया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर सोमवार को नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखा। पुत्र की लंबी आयु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना से महिलाओं ने दिनभर उपवास किया। कई महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर शाम तक भगवान गणेश की आराधना की। वहीं कुंवारी कन्याओं ने भाई की दीर्घायु के लिए बहुला व्रत रखा।
विज्ञापन

शाम को महिलाओं ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इसके बाद भृगु मंदिर, बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर, काली मंदिर, हनुमानगढ़ी समेत ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मंदिरों में महिलाओं ने संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। पूजा के दौरान महिलाओं ने भगवान गणेश के समक्ष व्रत का संकल्प दोहराते हुए पुत्रों की दीर्घायु, परिवार के सुखमय जीवन और समृद्धि की कामना की।
विज्ञापन

बालेश्वर मंदिर के आचार्य पंडित रोहित गिरि ने बताया कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन चंद्र दर्शन और पूजन का भी विशेष महत्व है। सुबह स्नान के बाद महिलाओं ने व्रत शुरू किया और शाम को पुन: स्नान कर पूजा-अर्चना के बाद कथा श्रवण किया। इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed