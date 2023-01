{"_id":"63beaed5b734714d14012e48","slug":"woman-killed-and-five-injured-after-two-sides-clashed-over-pet-dog-in-ballia","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Ballia: पालतू कुत्ते के चक्कर में भिड़े दो पक्ष, जमकर चले लाठी-डंडे, महिला की मौत, पति-पत्नी समेत पांच घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी के बलिया जिले के गंगौली गांव में पालतू कुत्ते के चक्कर में दो पक्ष आमने-सामने आ गए। दोनों ओर से जमकर लाठी-डंडे चले। हिंसक झड़प में एक महिला की मौत हो गई तो वहीं पति-पत्नी समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मंगलवार देर शाम की है। घायलों को जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घटना के बाद से गांव घर में मातम पसरा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। एक पक्ष के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

कुत्ते के आतंक की शिकायत करने पहुंची थी महिला

शांति व्यवस्था के लिए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। क्षेत्राधिकारी बैरिया उस्मान ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मामले की जानकारी ली। बैरिया थाना क्षेत्र के हरपुर गंगौली नई बस्ती गांव निवासी व्यक्ति का पालतू कुत्ता कई लोगों को काट कर घायल कर चुका है। मंगलवार को कुत्ते ने लालमुनी (55) पत्नी दीनदयाल बिंद को भी काटने के लिए दौड़ा लिया।

लालमुनी इसकी शिकायत लेकर कुत्ते के मालिक के घर पहुंची। इसे लेकर कहासुनी होने लगी। विवाद बढ़ा तो लालमुनी के पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते मारपीट होने लगी। इसमें एक पक्ष से लालमुनी, उसका पुत्र सोनू (30), पिंकी 25 पत्नी सोनू, बेटी प्रीति (22) व दूसरे पक्ष के आजाद (30) पुत्र शिवसागर बिंद और उसकी बहन अनीता (24) घायल हो गए।

सिर में गंभीर चोट लगने के चलते लालमुनी की हालत गंभीर हो गई। आननफानन परिवार के लोग जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान लालमुनी की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अन्य की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

इस घटना के बाद दूसरे पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हैं। थानाध्यक्ष बैरिया धर्मवीर सिंह ने बताया कि गंगौली में कुत्ते को लेकर मारपीट हुई है। जिसमें एक महिला की मौत हुई है। मृतक महिला के बेटे सोनू की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

सास की मौत, गर्भवती बहू की हालत गंभीर मारपीट में घायल सोनू की पत्नी पिंकी की भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। परिजनों ने बताया कि पिंकी गर्भवती है। उधर, दीनदयाल बिंद की पुत्री प्रीति की शादी 29 मई 2023 होनी है। इस घटना के बाद पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजन अब यह नहीं समझ पा रहे हैं कि बिटिया का हाथ कैसे पीला किया जाएगा।

