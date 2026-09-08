Ballia News: जमीन के विवाद में महिला से मारपीट, चार पर प्राथमिकी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:45 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:45 AM IST
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बैरिया। रेवती थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव में जमीनी विवाद को लेकर महिला से गाली-गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
श्रीनगर निवासी अनिता देवी पत्नी कमलेश यादव ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि रविवार की सुबह पड़ोसी धूरन यादव, अरविंद यादव, चंद्रिका यादव और बबलू यादव जमीनी विवाद को लेकर उसके साथ गाली-गलौज करने लगे। आरोप है कि विरोध करने पर चारों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान घर के पास रखी ईंटें भी फेंकी गईं, जिससे सामान को नुकसान पहुंचने की बात पीड़िता ने कही है।
थानाध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर चार लोगों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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श्रीनगर निवासी अनिता देवी पत्नी कमलेश यादव ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि रविवार की सुबह पड़ोसी धूरन यादव, अरविंद यादव, चंद्रिका यादव और बबलू यादव जमीनी विवाद को लेकर उसके साथ गाली-गलौज करने लगे। आरोप है कि विरोध करने पर चारों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान घर के पास रखी ईंटें भी फेंकी गईं, जिससे सामान को नुकसान पहुंचने की बात पीड़िता ने कही है।
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थानाध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर चार लोगों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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