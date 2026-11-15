Ballia News: छठ की वेदी के लिए मिट्टी जल लेने गए दो दोस्त गंगा में डूबे, तलाश जारी

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चित्तू पांडेय चौराहा निवासी नारायण प्रसाद गुप्ता का बेटा मारुति नंदन (19) मारुति नंदन कक्षा 12 में प्राइवेट पढ़ाई कर रहा है और जगदीशपुर पानी टंकी निवासी आनंद श्रीवास्तव का बेटा रौनक श्रीवास्तव (20) दोस्त हैं। शनिवार को खाना खाने के बाद आराम करने के उपरांत दोनों दोस्त छठ पूजा की वेदी बनाने के लिए मिट्टी और गंगा जल लेने माल्देपुर घाट पहुंचे। दोनों ने गंगा तट से मिट्टी और जल एकत्र किया। इसके बाद मोबाइल से रील बनाने के लिए नदी में उतर गए। ग्रामीणों ने बताया कि घाट पर उस समय लोगों की संख्या कम थी। इसी दौरान दोनों दोस्त गहरे पानी की ओर चले गए और डूबने लगे। एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में दोनों और गहरे पानी में चले गए। घाट पर मौजूद एक-दो लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और शोर मचाया, लेकिन दोपहर का समय होने के कारण आसपास नाविक या किसान मौजूद नहीं थे। देखते ही देखते दोनों गंगा में लापता हो गए।ग्रामीणों की सूचना पर फेफना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय नाविकों को बुलाकर नदी में तलाश शुरू कराई गई, लेकिन देर तक दोनों का पता नहीं चल सका। सूचना मिलने पर परिजन भी घाट पर पहुंच गए। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी खोजबीन में जुटे रहे। सीओ अक्षय कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों युवक नदी में मोबाइल से फोटो या रील बना रहे थे। इसी दौरान गहरे पानी में जाने से हादसा हुआ। दोनों की तलाश कराई जा रही है।बेटों की सलामती के लिए घर में गूंज रहे थे मंगलगीतबलिया। घर में छठी मइया के मंगलगीत गूंज रहे थे। आंगन में पूजा की तैयारियां चल रही थीं। मां के मन में संतान की लंबी उम्र और सलामती की कामना थी। छठ वेदी बनाने के लिए गंगा की मिट्टी और जल लेने निकले दोनों दोस्तों के सकुशल लौटने का इंतजार था। लेकिन कुछ ही देर में आई एक खबर ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं।मां नीतू देवी का रोते-रोते बुरा हाल था। उनकी आंखें बार-बार अपने लाडले को तलाश रही थीं। चित्तू पांडेय चौराहा निवासी मारुति नंदन तीन भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। पिता नारायण प्रसाद गुप्ता को अपने लाडले से ढेरों उम्मीदें थीं। कक्षा 12 की पढ़ाई कर रहा मारुति शनिवार को दोस्त रौनक के साथ घर से निकला था। दोनों की पूजा लालघाट पर होती थी। परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि छठ पूजा की तैयारी के लिए निकला बेटा ऐसी अनहोनी का शिकार हो जाएगा। जिस आंगन में बेटे की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ चीख-पुकार और सिसकियां सुनाई दे रही थीं।उधर, जगदीशपुर पानी टंकी निवासी आनंद श्रीवास्तव के घर भी छठ महापर्व की खुशियां मातम में बदल गईं। उनका बेटा रौनक श्रीवास्तव दो भाई हैं। वो टीडी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष का छात्र है। मां गीता श्रीवास्तव छठ का व्रत रख रही थीं। उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे की सलामती के लिए वह व्रत रख रही हैं, उसके डूबने की खबर उनकी दुनिया उजाड़ देगी। दोनों परिवारों के लोग बदहवास हालत में माल्देपुर गंगा घाट पहुंचे। गंगा की लहरों को निहारती मां की आंखें हर पल अपने बेटे के बाहर आने की उम्मीद लगाईं हैं। कोई परिजनों को ढाढ़स बंधा रहा था तो कोई उनकी सलामती की दुआ कर रहा था।