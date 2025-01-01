Ballia News: जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई बिरसा मुंडा की जयंती

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुख्य वक्ता वरिष्ठ आदिवासी नेता जीउत गोंड ने कहा कि आदिवासी समुदाय को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम और संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए। शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्षशील रहने की जरूरत है।उन्होंने कहा कि यदि सभी पीड़ित संगठित हो जाएं तो वे बड़ी ताकत बन जाते हैं। इसके लिए गांव-गांव में भारतीय संविधान के प्रति जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है।परशुराम खरवार ने गोंड और खरवार समुदाय की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही हैं, लेकिन दूसरी ओर गोंड और खरवार समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र सुगमता से जारी करने के मामले में उदासीनता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय में शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।शिक्षा और संगठन के बल पर अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इस मौके पर अरविंद गोंडवाना, सुरेश शाह, मनोज शाह, सुदेश शाह, आशुतोष गोंड, उपेंद्र गोंड, अंगेश गोंड, बरमेश्वर गोंड, अरविंद कुमार गोंड, प्रधान प्रतिनिधि मुन्ना गोंड, जीतन गोंड, मनोज गोंड, महावीर गोंड, राजीनंद गोंड,अर्पित गोंड आदि मौजूद रहे।