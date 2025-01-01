Ballia News: सड़क पर गिरा पेड़, घंटों जाम में फंसे वाहन

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गंगा प्रसाद इंटर कॉलेज जगदीशपुर के पास आजमगढ़-शाहगंज मार्ग पर बृहस्पतिवार की शाम करीब पांच बजे अचानक एक पेड़ सड़क पर गिर गया। इससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना मिलते ही फूलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पेड़ हटवाने का प्रयास शुरू किया। शाम के समय वाहनों की अधिक आवाजाही होने के कारण जाम की स्थिति और विकट हो गई। दोनों तरफ कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद लगभग 6:30 बजे पेड़ को हटाकर मार्ग पर आवागमन बहाल कराया गया। इस दौरान वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। संवाद