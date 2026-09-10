Ballia News: सड़क हादसे में युवक की गई जान, एक घायल

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हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान जमुआंव निवासी गूंगा-बहरा जख्मी अनूप कुमार रिशु राम (27) की मौत हो गई, जबकि इनामीपुर निवासी चंदन राजभर (25) गंभीर रूप से घायल है।हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इसी दौरान घटनास्थल के पास से गुजर रहे बेल्थरारोड के पूर्व विधायक गोरख पासवान ने भीड़ देखकर अपनी गाड़ी रोक दी और चंदन राजभर को सीएचसी पहुंचाया। चंदन राजभर को चिंताजनक हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।उधर ग्रामीणों ने अनूप कुमार को बाइक से सीयर सीएचसी पहुंचाया था। चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इस बीच इलाज के दौरान अनूप कुमार ने दम तोड़ दिया।अनूप कुमार पेंटर का काम करता थे और बुधवार को भागलपुर, देवरिया से काम कर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। उभांव थाना प्रभारी दिनेश पाठक ने कहा कि हादसे के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।