Ballia News: जेवरात हड़पने वाले गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 10:44 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 10:44 PM IST
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महिलाओं को कपड़े में लपेटकर रुपये देने का झांसा देकर जेवरात हड़पने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को नगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से दो मंगलसूत्र, एक जोड़ी सोने के कनफूल, 5,500 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ बलिया समेत अन्य जिलों में भी प्राथमिकी दर्ज हैं।
थानाध्यक्ष संजय मिश्र ने बताया कि 30 सितंबर को नगरा कस्बे के हनुमान चौक के पास एक महिला अपनी बहन को छोड़ने जा रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों ने उसे कपड़े में लिपटे रुपये होने का झांसा दिया। उनके झांसे में आकर महिला और उसकी बहन ने अपने मंगलसूत्र और कनफूल उन्हें दे दिए। बाद में ठगी का पता चलने पर पीड़िता की तहरीर पर नगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस टीम ने बृहस्पतिवार की रात उरैनी मोड़ बस स्टॉप के पास मुखबिर की सूचना पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के बक्सर जिले के मुडार निवासी पवन डोम (33), छपरा के रिविलगंज क्षेत्र के समसुद्दीनपुर निवासी लल्लन राम (60) और गाजीपुर के जमनिया क्षेत्र के सब्बलपुर निवासी अजय डोम उर्फ विजय डोम (31) के रूप में हुई। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने नगरा की घटना के अलावा 13 अगस्त को जिला अस्पताल बलिया परिसर और 11 सितंबर को भीमपुरा थाना क्षेत्र के डफलपुरा गांव में भी इसी तरह की ठगी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार दोनों घटनाओं के संबंध में कोतवाली बलिया और भीमपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज हैं।
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थानाध्यक्ष संजय मिश्र ने बताया कि 30 सितंबर को नगरा कस्बे के हनुमान चौक के पास एक महिला अपनी बहन को छोड़ने जा रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों ने उसे कपड़े में लिपटे रुपये होने का झांसा दिया। उनके झांसे में आकर महिला और उसकी बहन ने अपने मंगलसूत्र और कनफूल उन्हें दे दिए। बाद में ठगी का पता चलने पर पीड़िता की तहरीर पर नगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस टीम ने बृहस्पतिवार की रात उरैनी मोड़ बस स्टॉप के पास मुखबिर की सूचना पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के बक्सर जिले के मुडार निवासी पवन डोम (33), छपरा के रिविलगंज क्षेत्र के समसुद्दीनपुर निवासी लल्लन राम (60) और गाजीपुर के जमनिया क्षेत्र के सब्बलपुर निवासी अजय डोम उर्फ विजय डोम (31) के रूप में हुई। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने नगरा की घटना के अलावा 13 अगस्त को जिला अस्पताल बलिया परिसर और 11 सितंबर को भीमपुरा थाना क्षेत्र के डफलपुरा गांव में भी इसी तरह की ठगी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार दोनों घटनाओं के संबंध में कोतवाली बलिया और भीमपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज हैं।
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