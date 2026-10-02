Ballia News: सिटी न्यूज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:16 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
जिले में आज के कार्यक्रम :
कबड्डी प्रतियोगिता : मंडलीय विद्यालयी कबड्डी प्रतियोगिता आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज, नरही के खेल मैदान परिसर में सुबह 10 बजे।
समाधान: बैरिया तहसील परिसर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस सुबह 10.30 बजे।
बैठक : विभिन्न मांगों के लिए जिले के सभी तहसील परिसरों में लेखपाल संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों का कार्य बहिष्कार एवं धरना सुबह 11 बजे।
प्रवचन : दयाछपरा स्थित शिव मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा का अर्थ सहित प्रवचन शाम 5 बजे।
कथा : फेफना क्षेत्र के पांडेयपुर गांव में श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे।
विज्ञापन
कबड्डी प्रतियोगिता : मंडलीय विद्यालयी कबड्डी प्रतियोगिता आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज, नरही के खेल मैदान परिसर में सुबह 10 बजे।
समाधान: बैरिया तहसील परिसर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस सुबह 10.30 बजे।
बैठक : विभिन्न मांगों के लिए जिले के सभी तहसील परिसरों में लेखपाल संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों का कार्य बहिष्कार एवं धरना सुबह 11 बजे।
प्रवचन : दयाछपरा स्थित शिव मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा का अर्थ सहित प्रवचन शाम 5 बजे।
कथा : फेफना क्षेत्र के पांडेयपुर गांव में श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे।