Ballia News: सिटी न्यूज

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कबड्डी प्रतियोगिता : मंडलीय विद्यालयी कबड्डी प्रतियोगिता आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज, नरही के खेल मैदान परिसर में सुबह 10 बजे।



समाधान: बैरिया तहसील परिसर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस सुबह 10.30 बजे।



बैठक : विभिन्न मांगों के लिए जिले के सभी तहसील परिसरों में लेखपाल संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों का कार्य बहिष्कार एवं धरना सुबह 11 बजे।



प्रवचन : दयाछपरा स्थित शिव मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा का अर्थ सहित प्रवचन शाम 5 बजे।



कथा : फेफना क्षेत्र के पांडेयपुर गांव में श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे।

जिले में आज के कार्यक्रम :