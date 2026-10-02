Ballia News: लोकतंत्र बचाओ सप्ताह में निकलेगा वोट बचाओ मार्च

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला और शहर कांग्रेस कमेटियों को कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा भेजी गई है। अभियान के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन किए जाने हैं। उक्त बातें ‘इंडिया’ गठबंधन के घटक दलों के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने कहीं।कहा कि दूसरे दिन ब्लॉक और वार्ड स्तर पर गठबंधन सहयोगियों के साथ संयुक्त तैयारी बैठकें कर कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम के लिए संगठित किया जाएगा। तीसरे दिन गठबंधन सहयोगियों के साथ जिला स्तरीय मार्च निकाला जाएगा। मार्च बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर और महात्मा गांधी की प्रतिमा अथवा जिलाधिकारी कार्यालय तक जाएगा। कार्यक्रम के समापन पर संविधान के अनुच्छेद 326 का वाचन और पुतला दहन समेत अन्य विरोध कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान को जिला संगठन और ‘इंडिया’ गठबंधन के समन्वय से प्रभावी ढंग से संचालित किया जाएगा। इस मौके पर लक्ष्मण पांडेय, रामकृष्ण यादव, श्रीराम चौधरी, लालसाहब, संतोष प्रताप सिंह आदि रहे।